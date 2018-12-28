Son Dakika Haberleri: Mardin'den Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Mardin'den Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyatMARDİN - Mardin'e gelen askeri konvoy, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Suriye sınırında bulunan birliklere doğru hareket etti.

Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

MARDİN - Mardin'e gelen askeri konvoy, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Suriye sınırında bulunan birliklere doğru hareket etti.
Diyarbakır'a demir yoluyla getirilen zırhlı personel taşıyıcı araçları taşıyan konvoy, daha sonra kara yoluyla Mardin'e getirildi. Kızıltepe ilçesinden kara yoluyla Nusaybin'e ulaşan askeri konvoy, burada geniş güvenlik önlemleri altında Şırnak'ın Cizre ilçesine doğru yola devam etti.
14 personel taşıyıcı paletli zırhlı araçlardan oluşan konvoyun Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:24 Kaynak: İHA

Cizre, Şırnak, Suriye, Mardin, Genel
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