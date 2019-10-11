Son Dakika Haberleri: Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

46 dakika önce

Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyatMARDİN - Mardin'den yola çıkan askeri araçlar, Şanlıurfa yönüne doğru hareket etti.

Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

MARDİN - Mardin'den yola çıkan askeri araçlar, Şanlıurfa yönüne doğru hareket etti. Askeri sevkiyatın Suriye sınırında bulunan birliklere gittiği öğrenildi.

Sabah saatlerinden Mardin'den yola çıkan kirpi diye tabir edilen zırhlı askeri taşıyıcılar Kızıltepe ilçesine geldi. İlçeden kara yoluyla hareket eden askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa yönüne doğru gitti. Askeri personel taşıyan kirpi araçlarının geçişi sırasında yol trafiğe kapatıldı.

Sevkiyatın geçiş işlemi bittikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa, Suriye, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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