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MARDİN'DEN SURİYE'YE BİR TIR İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ - Son Dakika

MARDİN'DEN SURİYE'YE BİR TIR İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ

15.02.2022 16:35

MARDİN Sivil Toplum Platformu öncülüğünde hayırseverlerin destekleri ile toplanan bir TIR dolusu insani yardım, dualarla Suriye'ye gönderildi.

MARDİN Sivil Toplum Platformu öncülüğünde hayırseverlerin destekleri ile toplanan bir TIR dolusu insani yardım, dualarla Suriye'ye gönderildi.

Mardin'de aralarında Memur Sen ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın da olduğu 55 sivil toplum kuruluşunun bir arada bulunduğu Sivil Toplum Platformu tarafından 'Suriye acil yardım bekliyor' adı altında kampanyası başlatıldı. Kampanyaya hayırsever iş insanlarının yanı sıra kentteki vatandaşlar da destek verdi. Kampanya kapsamında gıda, giysi, yatak, bot, mont gibi malzemelerle kuru gıda toplandı. TIR'a yüklenen malzemeler dualarla Suriye'ye gönderildi.

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer, "Bugün, Suriye'deki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere insanı yardımları gönderdik. Bu anlamda Mardin, her zaman olduğu gibi, duyarlılığını gösterdi. Bu yardımları biz de inşallah ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

İl Müfütüsü Ali Hayri Çelik ise, "Mardin Sivil Toplum Platformu olarak Suriye'deki insanlık dramına kayıtsız kalmadık. Bir TIR insani yardımı hak sahiplerine ulaştıracağız" diye konuştu.

MARDİN'DEN SURİYE'YE BİR TIR İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ
MARDİN'DEN SURİYE'YE BİR TIR İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ
MARDİN'DEN SURİYE'YE BİR TIR İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ

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Türkiye Diyanet Vakfı, Memur Sen, Mardin, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DEN SURİYE'YE BİR TIR İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARDİN'DEN SURİYE'YE BİR TIR İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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