Üye Girişi
Mardin'den Suriye'ye bir tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Mardin'den Suriye'ye bir tır yardım malzemesi gönderildi

15.02.2022 14:59
Mardin'den Suriye'ye bir tır yardım malzemesi gönderildi

Mardin Sivil Toplum Platformu tarafından Suriye'nin Tel Abyad kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır yardım malzemesi gönderildi.

Mardin Sivil Toplum Platformu tarafından Suriye'nin Tel Abyad kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır yardım malzemesi gönderildi.

Mardin'de 55 sivil toplum kuruluşundan oluşan platformun başlattığı "Suriye Acil Yardım Bekliyor" kampanyası kapsamında vatandaşların ve kuruluşların desteğiyle hazırlanan gıda, giysi ve eşyaların bulunduğu malzemelerin bulunduğu tır, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in okuduğu dualarla bölgeye uğurlandı.

Platform adına açıklama yapan İl Müftüsü Çelik, Suriye'deki insanlık dramına kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

Bölgeye sağlanan desteklerle yardım malzemeleri gönderdiklerini ifade eden Çelik, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çelik, "Onların duasını almak için toplandık. Hamdolsun milletimiz de destek verdi. Yardım olduğu sürece Mardin'den desteklerimizi göndermeye devam edeceğiz." dedi.

YORUMLAR
500

Mardin, Suriye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'den Suriye'ye bir tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:49 Galatasaray'ın sözleşmesini feshetti! O da ülkesinde spor ayakkabı dükkanı açtı
14:48 Ukrayna savaşa hazırlanırken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kudüs'te tatil yapıyor
14:48 Özcan Deniz'in eski eşini darp davasında, tanıklar birbirini yalanladı!
14:45 Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna hak ettiği yanıtı verdi
14:43 Kılıçdaroğlu'nun elektriği ne zaman kesilecek? İşte o sorunun cevabı
14:40 4 milyonluk yatırım yapılan işletmenin yolu kapatıldı! Yatırımcı tarlaları aşarak işletmesine gitmeye çalışıyor
14:33 Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim çünkü vatandaşın acısını topluma hissettirmem lazım!
14:17 İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak?
12:38 İsveç'te çocukları elinden alınan Suriyeli babanın son çaresi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana sadece o yardım edebilir
12:59 21 yıl önce askerden dağıtım iznine gelmişti, öldürüldü! Katilleri halen aranıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 15:05:18. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'den Suriye'ye bir tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement