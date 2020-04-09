MARDİN Derik'te 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı - Son Dakika

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MARDİN Derik'te 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı
6 saat önce
MARDİN Derik'te 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı.
MARDİN Derik'te 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:01 Kaynak: DHA
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