MARDİN Derik'te 115 okul, dezenfekte edildi - Son Dakika
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MARDİN Derik'te 115 okul, dezenfekte edildi

6 saat önce

Derik'te 115 okul, dezenfekte edildiMARDİN'in Derik ilçesindeki 115 okulda, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Derik'te 115 okul, dezenfekte edildi

MARDİN'in Derik ilçesindeki 115 okulda, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Derik Milli Eğitim Müdürlüğü'nce koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, ilçe merkezi ve köydeki 115 okulda eş zamanlı dezenfekte çalışması yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İlçemizin 115 okulunda 17 bin 500 öğrenci eğitim görmekte. Bu öğrencilerimizi koronavirüsten uzak tutmak amacındayız. Bugün itibarıyla günde en az 1 kez bütün okullarımız dezenfekte edilecektir" dedi.

MARDİN Derik'te 115 okul, dezenfekte edildi

Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:32 Kaynak: DHA
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