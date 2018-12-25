Son Dakika Haberleri: Mardin Derik'te Fizik Tedavi Ünitesi Hizmete Girdi

Mardin Derik'te Fizik Tedavi Ünitesi Hizmete Girdi

1 saat önce

Mardin'in Derik Devlet Hastanesi bünyesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi hizmete açıldı.

Mardin Derik'te Fizik Tedavi Ünitesi Hizmete Girdi, System.String[]
Mardin'in Derik Devlet Hastanesi bünyesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi hizmete açıldı.

Derik ilçesinde 14 yıldır hizmet veren 50 yataklı Devlet Hastanesi'nde, kısa bir süre önce kurulan prefabrik ek binada poliklinik, diyaliz ünitesi, yoğun bakım ünitesinin yanı sıra ilk defa fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi kuruldu. Hastaların fizik tedavisi için çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalması üzerine Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ve Derik Devlet Hastanesi yönetiminin girişimleriyle fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinin kurulması ilçede sevinçle karşılandı. Uzman doktor, fizyoterapist ve sağlık teknikerinin görev yaptığı ünitede günde 40 hasta tedavi ediliyor.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde görevli Dr. Hüsamettin Çavaş, 14 yıllık Derik Devlet Hastanesi'nde ilk kez kurulan fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinin kurulmasıyla, hasta kabulüne başladıklarını ifade ederek, Derik halkına hizmet vermeye başladık. Daha önce hastalar Mardin, Kızıltepe ve Diyarbakır'a tedavi için gitmek zorunda kalıyordu. Şu anda hastanemizde fizik tedavisi yapılıyor. Günde 40 dolayında hasta alıyoruz dedi.

Fizik tedavisi için sürekli Mardin'e gitmek zorunda kaldığını anlatan Faik Azlağ ise Derik Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi ünitesinin açılmasından emeğe geçenlere teşekkürlerini illeti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:15 Kaynak: DHA

Derik Devlet Hastanesi, Mardin, Derik, Güncel
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