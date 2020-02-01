Mardin derik'te karda mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Mardin derik'te karda mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı
6 saat önce
MARDİN Derik'te karda mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:26 Kaynak: DHA
MARDİN Derik'te karda mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı
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