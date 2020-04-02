Son Dakika › Güncel › MARDİN Derikli kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor - Son Dakika
MARDİN Derikli kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor
6 saat önce
Derikli kadınlar, günde 2 bin maske üretiyorMARDİN'in Derik ilçesinde gönüllü kadınlar, halk eğitim merkezi bünyesindeki atölyede, özellikle sağlık çalışanlarının kullanabilmesi için günde 2 bin maske üretiyor.
Derikli kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor
MARDİN'in Derik ilçesinde gönüllü kadınlar, halk eğitim merkezi bünyesindeki atölyede, özellikle sağlık çalışanlarının kullanabilmesi için günde 2 bin maske üretiyor.
Derik Halk Eğitim Merkezi'nde, koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanları ve ihtiyaç duyan kişilerin kullanabilmesi amacıyla maske üretim atölyesi kuruldu. 9 gönüllü kadının atölyede günde 2 bin tane ürettiği maske, ilçede çoğu sağlık kuruluşlarına olmak üzere dağıtılıyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez, atölyede kadınların gönüllü olarak çalıştığını belirterek, "Günde 2 bin maske üretiyoruz. Maskeleri sağlık çalışanlarımıza ve halkımıza dağıtmayı planlıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:24 Kaynak: DHA
Son Dakika Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı