Mardin Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binasının yer teslimi yapıldı - Son Dakika

Mardin Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binasının yer binasının yer teslimi yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mardin Devlet Hastanesi'nin 300 yataklı ek hizmet binasının yer tesliminin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yatırım programına alınan ve 800 günde tamamlanması planlanan 300 yataklı Mardin Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binasının yer teslimi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman. Dr. Saffet Yavuz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Mardinli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ederiz." dedi.