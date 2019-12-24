Mardin Devlet Hastanesine atanan çocuk alerji ve immünoloji doktoru göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin Devlet Hastanesine atanan çocuk alerji ve immünoloji doktoru göreve başladı - Son Dakika

Mardin Devlet Hastanesine atanan çocuk alerji ve immünoloji doktoru göreve başladı

6 saat önce

Mardin Devlet Hastanesine atanan çocuk alerji ve immünoloji uzman doktoru Murat Cansever, göreve başladı.

Mardin Devlet Hastanesine atanan çocuk alerji ve immünoloji doktoru göreve başladı, System.String[]

Mardin Devlet Hastanesine atanan çocuk alerji ve immünoloji uzman doktoru Murat Cansever, göreve başladı.

Cansever, yaptığı açıklamada, daha önce hastanede böyle bir bölüm olmadığı için hastane yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle bölümün kurulumu için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu bölümde çocuklardaki alerjik ve bağışıklık hastalıklarını araştırdıklarını ifade eden Cansever, şunları kaydetti:

"Alerji yönünden 0-18 yaş arasındaki çocuklar içerisinde bebeklik egzaması, besin alerjileri, alerjik nezle dediğimiz polene bağlı olan alerjik burun iltihabına ve aynı zamanda astım ile ilaç alerjileri gibi rahatsızlıkları bulunan hastalara bakacağız. Bağışıklık yetmezliği ile ilgili sık enfeksiyon geçiren çocuklara da sağlık hizmeti sunacağız." dedi.

Başhekim uzman doktor Alpay Tuncar da, bu bölümü hastanede ilk defa hizmete aldıklarını belirtti.

Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde bu hizmeti vermeye başladıklarını ifade eden Tuncar, "Çocuklarda alerji artık çok sık görülmeye başlandı ve birçoğu enfeksiyon zannedilerek gereksiz ilaç tedavileri almakta. Sağ olsun yeni başlayan doktorumuzla Mardin'de bu gibi sıkıntıları ortadan kaldırıp, en azından hayati tehlikeye düşecek alerjik durumlarda hasta yakınları bilgilendirerek bu konuda gerekli testleri yapabileceğiz. İl Sağlık Müdürlüğünün de desteğiyle doktorlarımız için gerekli olan bütün imkanları sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü
Sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı kamerada! Küçük çocuğu pitbull saldırısından kurtaran genç kahraman ilan edildi Sel sularına kapılan çocuk dehşet anını anlattı

Son Dakika Haberleri
19:00 Zeytinburnu'nda durdurulan otomobilin vites konsolundaki zulada silah bulundu - Son Dakika
18:59 Şüpheli çantadan kıyafet çıktı - Son Dakika
18:59 Seyir halinde alev alan otomobil yandı - Son Dakika
18:58 Kalın: "Rusya dahil olmak üzere Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı... - Son Dakika
18:58 Fransa'da grevler yüzünden demir yolu şirketi 400 milyon avro zararda - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:06:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin Devlet Hastanesine atanan çocuk alerji ve immünoloji doktoru göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]