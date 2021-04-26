Mardin Diplomasi Akademisine bin 73 öğrenci başvuru yaptı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından kurulan Mardin Diplomasi Akademisine bin 73 öğrenci başvurdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi tarafından dünya konjonktürüne hakim ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan olayları yorumlayabilen ve bölge okumaları yapabilen bir gençlik yetiştirmek adına kurulan Mardin Diplomasi Akademisinin 17 Mart 2021 tarihinde başlayan kayıtlar sonlandı. Üniversite ve lise öğrencileri arasında geniş yankı uyandıran Mardin Diplomasi Akademisine Türkiye'nin dört bir yanından başvuru geldi. Mardin'den başvuru yapanların yanı sıra, İstanbul 37, Diyarbakır 95, Şanlıurfa 50, Van 29, Batman 24, Gaziantep 20, Adana 15, Adıyaman 14 kişi olmak üzere 1073 genç başvuru yaptı. Başvuruların yüzde yüzde 92,4'ü üniversiteli öğrencilerden gelirken yüzde 7,96'sı ise liseli öğrencilerden geldi.

Akademiye en çok başvuran üniversiteler ise şöyle:

"Artuklu Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medipol ve Medeniyet Üniversitesi."

Kariyer ve farkındalık programı olan akademide, uluslararası ilişkiler ve küresel diplomasiye dair temel okumalar yapılacak olup, girişimci ve insani dış politika, siyasi tarih, ekonomi, ideolojik/kültürel süreçler ile ilgili çalışmalar yapılacak.

Mülakatların ardından eğitimler 24 Mayıs tarihinde başlayacak. - MARDİN