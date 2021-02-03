Mardin'e 10 milyonluk spor merkezi yatırımı - Son Dakika

- Mardin'e 10 milyonluk spor merkezi yatırımı

Yaklaşık 4 bin metrekare alana inşa edilen Clubartuk Health Club 25 kişiye iş kapısı oldu

MARDİN - Mardin'de 4 bin metrekare alan üzerine yapılan ve yaklaşık 10 milyon liraya mal olan Clubartuk Health Club, 25 kişiye iş kapısı oldu.

Semercioğlu Tekstil Grup ve Elbey İnşaat, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük yaşam merkezlerinden olan Clubartuk Health Club'u Mardin'de açtı. İnsanların kendi ailesi ile gelip spor yapabilecekleri şekilde dizayn edilen Clubartuk Health Club, hijyen standartlarını en üst seviyede tutarak hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde, her misafirin ateş kontrolü, havalandırmaların en üst seviyede çalışması, ortam ve ekipman dezenfeksiyonu ayrıca güvenli alan karekod uygulamasını her bir misafir ve üyeler için hassasiyetle takibi sağlanıp durum kontrolleri eksiksiz gerçekleştiriliyor.

Clubartuk Health Club antrenörü Civan Gelmedi, 4 bin metrekare alanı ve 10 milyonluk yatırımıyla Güneydoğunun en kapsamlı spor kompleksi olan merkezlerinde fitness, crossfit, zumba, pilates, fight club, hamam, sauna, buhar odası, yüzme havuzu ile kafesinin bulunduğunu ve 25 kişinin istihdam edildiğini söyledi. Gelmedi, "4 bin metrekare alanımız var. 4 bin metrekare alan üzerine kurulu, içinde stüdyolarının bulunduğu, kickboks, spinning, zumba ve pilates stüdyolarının yer aldığı, ayrıca kafesinin eşlik ettiği, hamam, sauna, buhar odası ve yüzme bulunduğu bir yaşam merkezimizdir burası. 25 kişilik ekibiyle Mardin'e hizmet vermeye devam ediyoruz. 10 milyonluk bir yatırımı var buranın. Güneydoğunun en konforlu ve kapsamlı spor merkezinde şu an faaliyet gösteriyoruz" dedi.

Pandemi öncesinde 100'ün üzerinde ziyaretçi olduğunu kaydeden Gelmedi, "Pandemiyle beraber tabi ki bu sayıda azalma oldu bütün sektörlerde olduğu gibi. Ama biz yine de bu hizmet kalitesini düşürmeden hizmet vermeye devam ettik. Sayı olarak, rakamsal olarak belirtecek isek, halen 50'nin üzerinde misafir giriş sayısı var. Pandemi sonrasında bir yılın ortalama yıllık olarak düşünürsek, 3 binin üzerinde bir ziyaretçi düşünüyoruz" diye konuştu.

Bölgeye açılmayı düşündüklerini söyleyen Gelmedi, "Bu çalıştığımız spor salonunda mağaza zinciri olarak ve kişi sayısı olarak üye yoğunluğuna göre bunlar artacaktır. Mardin'in gözdesi haline geldik çünkü, yaşam merkezi anlamında hizmet olarak Mardin'in ilk ve tek incisiyiz" şeklinde konuştu.