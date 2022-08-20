Almanyalı Anna Hommel Mardin'de Müslüman oldu - Son Dakika
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Almanyalı Anna Hommel Mardin'de Müslüman oldu

20.08.2022 14:36
Almanyalı Anna Hommel Mardin'de Müslüman oldu

Mardin'e eşinin yakınlarını ziyaret etmek için gelen Alman vatandaşı Anna Hommel, Müslüman oldu ve ismini "Zeynep" olarak değiştirdi.

Mardin'e eşinin yakınlarını ziyaret etmek için gelen Alman vatandaşı Anna Hommel, Müslüman oldu ve ismini "Zeynep" olarak değiştirdi.

Almanya'da Suriyeli Hosam Derviş ile tanışıp evlenen 33 yaşındaki Hommel, eşinin akrabalarını ziyaret etmek için Mardin'e geldi.

Çocukluğundan bu yana İslam dinini araştıran Hommel, burada Müslüman olmaya karar verdi.

Mardin Müftülüğüne başvuran Hommel için ihtida töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'ten İslam dininin temel esasları hakkında bilgi alan Hommel, şahitler huzurunda şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu, "Zeynep" ismini aldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Hommel, okunan duaya eşlik etti.

İl Müftüsü Çelik, Hommel'e "ihtida belgesi" verdi, Kur'an-ı Kerim ve aile birliğinin önemini anlatan kitaplar hediye etti.

Hommel, gazetecilere, 14 yaşından bu yana araştırdığı İslamiyet'i seçtiğini, huzurlu bir şekilde Müslüman olduğunu belirtti.

Müftü Çelik ise geçen hafta Mardin'e gelin gelen Ukraynalı Alina Kolos'un Müslüman olduğunu anımsatarak, "Şimdi de Anna kardeşimiz Zeynep ismini alarak Müslüman olduğunu şahitlerin huzurunda ilan etti. Biz de imanına, ikrarına şahitlik yaptık. İslam ailesi bir fert daha kazandı. Allah İslamiyeti, isteyen herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanyalı Anna Hommel Mardin'de Müslüman oldu - Son Dakika

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