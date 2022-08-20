ALMAN KADIN MARDİN'DE DÜZENLENEN TÖRENLE MÜSLÜMAN OLDU - Son Dakika
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ALMAN KADIN MARDİN'DE DÜZENLENEN TÖRENLE MÜSLÜMAN OLDU

20.08.2022 14:16

MARDİN'e gelen Alman vatandaşı Anna Hommel(33), İl Müftülüğü'nde düzenlenen 'İhtida töreni' ile Müslüman oldu.

MARDİN'e gelen Alman vatandaşı Anna Hommel(33), İl Müftülüğü'nde düzenlenen 'İhtida töreni' ile Müslüman oldu. Hommel Müslüman olduktan sonra Zeynep adını aldı. Almanya'da Suriyeli Hosam Derviş ile tanışıp evlenme kararı alan 33 yaşındaki Anne Hommel, Derviş'in Mardin'deki akrabalarına ziyarete geldi. Hommel, burada Müslüman olmaya karar verdi. Hommel için İl Müftülüğü'nde 'İhtida töreni' düzenlendi. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından Hommel'e İslamiyet ile ilgili bilgiler verildi. Hommel, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra Zeynep ismini alan Hommel, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, ardından duaya eşlik etti. İl Müftüsü Çelik tarafından Hommel'e 'ihtida belgesi?, Kur'an-ı Kerim ile aile birliğinin önemini anlatan çeşitli kitaplar verildi. İl Müftüsü Çelik, son 10 gün içerisinde iki yabancı uyruklu vatandaşın Müslüman olduğuna şahitlik ettiklerini ifade etti.İl Müftüsü Çelik, Şimdi de Anna kardeşimiz Zeynep ismini alarak Müslüman olduğunu şahitlerin huzurunda ilan etti. Biz de imanının ikrarına şahitlik yaptık. Elhamdülillah İslam ailesi bir fert daha kazandı. Kardeşimiz hidayete erdi. Cenabı Allah İslam nimetini bütün insanlığa, isteyen herkese nasip etsin diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Almanya, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALMAN KADIN MARDİN'DE DÜZENLENEN TÖRENLE MÜSLÜMAN OLDU - Son Dakika

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