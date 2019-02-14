Son Dakika Haberleri: Mardin'e Polonyalı Gelin

Mardin'e Polonyalı Gelin

1 saat önce

Mardin'de, Polonyalı Aneta Dominiczak ve Sedat Adal çifti Sevgililer Günü'nde evlendi.

Mardin'de, Polonyalı Aneta Dominiczak ve Sedat Adal çifti Sevgililer Günü'nde evlendi.

Mardin'de yaşayan Sedat Adal (23), geçen yıl Antalya'da, kendisi gibi tatile giden Polonya asıllı Aneta Dominiczak (22) ile evlenmeye karar verdi.

Çift, nikah tarihi olarak Sevgililer Günü olan 14 Şubat'ı, yer olarak ise Adal'ın memleketi Mardin'i tercih etti.

Belediye nikah salonunda düzenlenen törende, nikah Memuru Sevgi Ünverdi, Artuklu Belediye Başkanvekili Şakir Öner Öztürk'ten aldığı yetkiye dayanarak çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklar diledi.

Sedat Adal, tatilde başlayan aşk hikayelerinin bugün taçlandığını söyledi.

Ailelerin tanışmasıyla evlenme kararı aldıklarını anımsatan Adal, "Bilerek bu tarihi seçtik, çok mutluyuz, evlenmek güzel bir duygu" dedi.

Dominiczak da çok mutlu olduklarını, bölgenin kültürünü çok beğendiğini, ayak uydurmakta zorlanmadığını dile getirdi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkavekili Vali Mustafa Yaman, nikah törenin ardından çifte hediye verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:51 Kaynak: AA

Sevgililer Günü, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı Yayında Dilber Ay'dan Tokat İtirafı! Sevgili Bulamayan Hadise, Kendini Yerden Yere Attı

AK Parti'den 14 Şubat Sevgiler Günü Paylaşımı Sevgililer Günü Kutlaması Yapmak İsteyen Üniversite Öğrencileri, Yangına Neden Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 23:56:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'e Polonyalı Gelin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]