- Mardin'e UEFA standartlarında yeni saha kazandırılıyor

- Mardin'e UEFA standartlarında yeni saha kazandırılıyorMARDİN - Mardin'de valiliği desteğiyle UEFA standartlarında 2 bin 500 taraftar kapasiteli sentetik bir semt sahası yapılıyor.Mardin Valiliği, kenti sporda da marka kent haline getirmek için spora olan desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda var olan spor tesislerinin bakım ve onarımlarının yanı sıra şehre yeni spor tesislerin de kazandırılması amacıyla destek sağlayan valilik, merkez Artuklu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesinde UEFA standartlarında 2 bin 500 taraftar kapasiteli sentetik bir semt sahası için çalışma başlattı. Turizm, kültür, spor alanları ve sanatsal faaliyetlerin yapılabileceği alanlara gerekli desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Mardin Valisi Mustafa Yaman, "Huzur arttıkça ve sürdükçe şehirdeki kültür ve turizmle alakalı yatırımların artması lazım. Şimdi sporda sportif faaliyetlerimiz de fazlalaştı. Spor yapacak alanlarında çoğalması lazım diye düşündük ve düşünüyoruz. Bizim İstasyon Mahallesinde hazineye, TOKİ'ye ait bir alanımız vardı. Orada UEFA standartlarında bir saha yapıyoruz. Maçların rahat yapılabileceği bir saha yapıyoruz. Çünkü çok sayıda takımımız var. Şu an mevcut olan sahamızın zeminini yine aynı şekilde valilik olarak yeniliyoruz. Yine yeşil birkaç alanımız var onları yapıyoruz. Salon sporu yapan takım sayımız arttı. Özellikle 1. ligde, Süper Lig'de kadın takımlarımız var. Onun içinde eski kapalı spor salonumuzun da zeminini ikinci bir saha kullanmak üzere valilik olarak yeniliyoruz. Bu devam edecek böyle. Turizm, kültür, spor alanları, sanatsal faaliyetlerin yapılabileceği alanlara inşallah valilik olarak elimizden gelen desteği yapacağız" dedi.UEFA standartlarında sahaYeni yapılan sentetik saha hakkında bilgi veren Yaman, "Şimdilik 2 bin 500'lük kişilik tribün ve soyunma odaları yaptık. Ama daha sonra modüller olduğu için artırma imkanımız olacak. Gelen seyirci sayısına bakacağız. Saha UEFA standartlarında, normal lig maçları yapılabilecek. Çünkü çok fazla takımımız olduğu için bunu bu şekilde düşündük. Şehir stadımızın zemini de çok güzel oluyor. Her iki sahamızı sezona yetiştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.21 Kasım Şehir Stadı'nın zeminin sentetik çime dönüştürülmesine de değinen Vali Yaman, "Burada 50 derece üzerinde olan sıcakların olduğu zamanlar oluyor. Bu nedenle de yeteri su da olmayınca çim yanıyor. Dikkat edilirse bölgedeki sahaların çoğunluğu sentetik. Bizde bu sıkıntıyı düşündüğümüz için sentetik yapıyoruz. UEFA yetkilileri de baktılar. Onların belirlediği teknik şartnameye göre arkadaşlarımızın hazırladığı bir saha olacak" diye konuştu.Yeni sezonda yeni isimMardin Büyükşehir Belediyespor'un yeni sezonda farklı bir isimle devam edeceğini belirten Yaman, takımın yönetimde olan derneğin takımın ismini değiştirdiğini Bölgesel Amatör Lig'deki futbol takımın yanı sıra basketbol, hentbol, yüzme, bisiklet ve atletimiz takımlarının yeni sezonda Mardin Büyükşehir Başakspor olarak devam edeceğini söyledi.