MARDİN'E YILIN İLK KARI DÜŞTÜ - Son Dakika

MARDİN'e mevsim ilk karı yağdı. Beyaz bir örtüye bürünen tarihi mekanlarda karpostallık görüntüler oluştu.

Doğu ve Güneydoğu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Mardin'e de mevsimin ilk karı yağdı. Etkili olan kar yağışının ardından özellikle tarihi mekanlar beyaz bir örtü ile kaplandı. Mardin Kalesi, manastır, cami, medrese, kilise ve tarihi evler kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Tarihi kentin eşsiz manzarasını görmek ve fotoğraflamak için gelenh yerli turistlerden Emre Ersöz, "Karla birlikte Mardin bir başka güzel oldu. Tadını çıkarıyorum" dedi. Mardinli Mizgin Demir, "Buranın karlar altında çok bir görüntüsü olduğuna inanıyorum. Çok farklı bir görünüm kazanıyor ve bizim için de aslında alışık olmadığımız bir görüntü. Yıllardır kar görmedik Mardin'de. Tarihi dokuya sahip şehrin beyazlar altında farklı bir görünüm kazanması şık ve romantik oldu" diye konuştu.