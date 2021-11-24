Mardin, Elazığ ve Siirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Mardin, Elazığ ve Siirt'te düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, öğretmenliğin bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları geleceğe hazırlama mesleği olduğunu söyledi.

Bu yönüyle öğretmenlerin eğitim öğretim sistemimin temel yapı taşlarını oluşturulduğunu kaydeden Demirtaş, öğretmenin, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişi olduğunu belirtti.

Tarihin her döneminde bu topraklarda yaşayan insanların dini, dili, kültürü farklı olsa da bir ve beraber olmayı başardığını aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bugün de necip milletimizin, muasır medeniyet yürüyüşünde istikbalin parlayan yıldızı olması, sizlerin sayesinde gerçekleşecektir. Sizler, evlatlarımızı bu minval üzere en iyi şekilde yetiştirecek, dünyanın bütün çiçeklerinin en güzel kokuları yaymaları için gece gündüz demeden çalışacaksınız. Sizler, insanoğlunu eğitmek, yetiştirmek ona bilmediğini öğretmek gibi, gerçekten kutsal bir mesleği icra etmektesiniz. Öğretmenlik gibi mevzuat ve mesaiye sığdırılamayacak bir meslekte, yüreğinizi işin içine koymadan, vicdanınızı rehber edinmeden yol alamayacağınızı aklınızdan çıkarmamalısınız."

Törende İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ve göreve yeni başlayan genç eğitimciler adına öğretmen Melisa Ceylan da bir konuşma yaptı.

Daha sonra göreve başlayan öğretmenlerin yemin ettiği törende, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi.

Şiirlerin okunduğu program, müzik dinletisiyle sona erdi.

Elazığ

Elazığ'da da Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde de devam eden programda, şehit öğretmenler anıldı, şiirler okundu, öğrencilerden oluşan koro tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin gittikleri yerlere değer katarak çocukların geleceğe ümitle bakmalarını sağladıklarını aktardı.

Öğretmenlerin terörle mücadelede önemli rollerinin olduğunu kaydeden Toraman, "Öğretmenlerin terörle mücadele ederken elinde sadece kalemi ve bilgisi var. Silahla uzaktan yakından ilgisi yok. Ancak elindeki kalemiyle terörle mücadele etmiş. Terörün karartmak istediği, yok etmek istediği gencecik hayatları kurtarmak için canla başla mücadele etmiş öğretmenler topluluğuna sahibiz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk ise öğretmenliğin yaşayarak öğrenilen bir meslek olduğunu dile getirdi.

Programda, stajyer öğretmenler yemin etti.

Siirt

Siirt Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan klibin izlenmesinin ardından Siirt Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Haşmet Varna, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şiirlerin okunduğu törende, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi, Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Mehmet Zakir Alp ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu, emekli öğretmenler adına 3 öğretmene "Hizmet Şeref Belgesi" verildi.

Etkinliğe Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmen ve öğrenciler katıldı.