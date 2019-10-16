Mardin emniyet genel müdürü aktaş, mardin'de yaralıları ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerine PKKPYD- YPG'li teröristlerin havan ve roketli saldırılarında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından PKKPYD-YPG'li teröristlerin Suriye'den attığı havan saldırılardan yaralanarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıları ziyaret eden Genel Müdür Aktaş, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane ziyaretinin ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman ile valilik makamında bir araya geldi. Sınır hattındaki yaşanan gelişmelerle ilgili valilikte yapılan toplantının ardından Genel Müdür Aktaş, Nusaybin ilçesine hareket etti.

NUSAYBİN'DE POLİS VE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberinde yardımcısı Erhan Gülveren ve daire başkanlarıyla birlikte Mardin'deki temasların ardından Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesine geçti. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, ilçe girişindeki polis kontrol noktası ve Polis Özel Harekat Amirliği'ni ziyaret edip güvenlik güçleriyle görüştü. Özel harekat polisleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Aktaş, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçti. İlçe merkezindeki esnafı da ziyaret eden Aktaş, onlarla sohbet etti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, güvenlik güçlerinin, vatandaşların can ve mal güvenliği için mesaide olduklarını söyledi.