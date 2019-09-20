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Mardin Emniyet Müdürlüğüne Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya atandı

1 saat önce

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğüne Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya atandı, System.String[]

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ise Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.


Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin emniyet müdürü de değişti. Bu illerden 14'ünün emniyet müdürü, polis başmüfettişliğine getirildi.


Buna göre Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ise Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. - MARDİN

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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