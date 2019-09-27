Mardin emniyetinde görev değişimi

Mardin Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakan Çetinkaya resmi olarak görevine başladı. Mardin'de 5 yıldır İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Hasan Onar, Balıkesir'e tayininin çıkmasının ardından görevini Muğla'dan Mardin'e atanan Hakan Çetinkaya'ya törenle teslim etti.



Onar, yeni emniyet müdürü Çetinkaya'ya başarılar dileyerek mesai arkadaşlarına ve Mardinli vatandaşlara görev süreci boyunca gösterdikleri destek için teşekkür etti. Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende emniyet personeli duygu dolu anlar yaşarken Hasan Onar, personelden helallik isteyerek yeni görev yerine uğurlandı.



Mardin İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Hakan Çetinkaya kentte huzurun ve güvenin temini için gece gündüz çalışacaklarını ifade ederek Hasan Onar'a gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Mardin'den Balıkesir'e tayini çıkan Emniyet Müdürü Hasan Onar ise huzur ve güvenin sağlanması için görev süresi boyunca gece gündüz İçişleri Bakanlığı, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve güvenlik güçleri ile birlikte emek verdiklerini belirterek "Birlikte ifa ettiğimiz bu kutsal ve uzun nöbette göstermiş olduğunuz üstün gayret ve özverili çalışmalarınızdan dolayı emniyet teşkilatımızda görev alan personellerimize, vatandaşlarımıza cefakar ve fedakar ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı ömürler dilerim. Ayrıca bu kutsal görevi yaptığım süre içerisinde verdikleri destekten dolayı kıymetli Mardinli hemşerilerime çok teşekkür ederim. Yakın zamanda şehit olan Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva ve bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.



Görev değişiminin ardından emniyet müdürlüğü önünde düzenlenen resmi tören ile Hakan Çetinkaya yeni görevine başladı. - MARDİN