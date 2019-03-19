Son Dakika Haberleri: Mardin Emniyetinden Terör Operasyonu: 19 Gözaltı

Mardin Emniyetinden Terör Operasyonu: 19 Gözaltı

59 dakika önce

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla il genelinde PKK-KCK terör operasyonu gerçekleştirildi.

Mardin Emniyetinden Terör Operasyonu: 19 Gözaltı, System.String[]
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla il genelinde PKK-KCK terör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK-KCK faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen 19 kişi hakkında operasyon düzenlendi. İl genelinde geniş çaplı soruşturma sürerken, PKK/KCK terör örgütünün KCK sistemine bağlı terör örgütünün ideolojisi, stratejisi doğrultusunda, özerklik ve öz yönetim amaçlı oluşturulan Artuklu Kent Meclisi ve mahalle meclisleri içerisinde terör örgütü adına yönetici oldukları ve faaliyet yürüttükleri tespit edilen Eski HDP İl Başkanı Musa Alkan, DBP PM Üyesi Semire Kut, DBP Nusaybin Eş Başkanı Leyla Bozkurt, DBP Nusaybin Eş Başkanı Samiye Demir, Eski HDP İl Eş Başkanı Aysel Erol'un da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiği belirtildi.

(Beril Solmuşgül/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

PKK, Mardin, Güncel
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