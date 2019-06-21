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Mardin emniyetinin mutlu günü

41 dakika önce

Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan emniyet personeline altın hediye etti.

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Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan emniyet personeline altın hediye etti.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olup çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan personele İl Emniyet Müdürü Hasan Onar tarafından törenle altınları hediye edildi.

Onar, polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın tebrik mesajlarını iletti. Zorlu mesaisi olan, halkın güven ve huzurunu sağlayan polislerin en kötü günlerinin böyle geçmesi dileğinde bulunan Onar "Evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz, anne baba olan kardeşlerimizi de kutluyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Hasan Onar, Mardin, Güncel
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