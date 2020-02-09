Mardin engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi 13 yaralı - Son Dakika
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Mardin engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi 13 yaralı

6 saat önce

Engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi 13 yaralıMARDİN'de, Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularının taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 10'u sporcu 13 kişi yaralandı.

Engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi 13 yaralı

MARDİN'de, Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularının taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 10'u sporcu 13 kişi yaralandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3'üncü Lig C Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yarın oynayacağı Kızıltepespor maçı için Mardin'e gelen oyuncularının taşındığı 44 PH 230 plakalı minibüs, Mardin- Diyarbakır yolu Akres mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte 10 sporcu, teknik sorumlu ve bir yönetici yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerine götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Mardin engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi 13 yaralı

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:16 Kaynak: DHA
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