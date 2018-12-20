Son Dakika Haberleri: Mardin Eşi, Kayınpederi ve Kayınvalidesini Öldürüp, Kaçtı

Mardin Eşi, Kayınpederi ve Kayınvalidesini Öldürüp, Kaçtı

13 saat önce

Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, kaçtı (1)MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde Mehmet Salih B., bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Rojda, kayınpederi Eyyüp Andıç ve kayınvalidesi Şadiye Andıç'ı av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı.

Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, kaçtı (1)

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde Mehmet Salih B., bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Rojda, kayınpederi Eyyüp Andıç ve kayınvalidesi Şadiye Andıç'ı av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Işıkyaka mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Salih B., kayınpederi Eyyüp Andiç'ın evinde bilinmeyen nedenle eşi Rojda ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Salih B., av tüfeğiyle evdekilere ateş açıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Mehmet Salih B.'nin eşi Rojda ile kayınpederi Eyyüp Andıç ve kayınvalidesi Şadiye Andıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma kayıplara karışan Mehmet Salih B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

MAZIDAĞI (Mardin),(DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:47 Kaynak: DHA

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