Mardin esnafının 'Mırracısı' - Son Dakika

Tarihi kent Mardin'de esnafa mırra satan Hıdır Yurtseven, geçimini acı kahveden çıkarıyor. Esnafın güne dinç girmesini sağlayan Yurtseven, kentin tanıtımı için kadim şehre gelen turistleri mırra ikram etmeden göndermiyor.



Mardin'in tarihi çarşılarında 30 yıldan beri esnafa mırra satan Hıdır Yurtseven, esnafın güne dinç girmelerini sağlıyor. Küçük bardaklarda sattığı ve uyarıcı etkisi olduğu için dikkat ve konsantrasyonu arttırmada etkili olan mırrayla ailesinin geçimini sağlayan Yurtseven, kente gelen turistlere de acı kahveden ikram ediyor. Her gün tarihi çarşıların açılmasıyla işe koyulan 55 yaşındaki Hıdır Yurtseven, altın renkli iştah çeken cezvesiyle dükkanları gezip mırrasını satıyor. Tarihi kente gelen turistlerin ilgi odağı haline gelen Yurtseven, ziyaretçilere de acı acı kahve vererek Mırra'yı tanıtıyor.



Mırranın sağlığa yararlı bir besin olduğunu kaydeden Hıdır Yurtseven, özellikle kalp, karaciğere olumlu etkilerinin olduğunu konsantrasyonu toplamaya da yardımcı olduğunu söyledi. Yurtseven, "Mırra, acı olduğundan kimse pek fazla sevmiyor ancak kalbe, zihne çok yararlıdır Çarşıda sokak sokak gezip esnafa mırra satıyorum. 30 yıldan beri mırrayı satarak geçimimi sağlıyorum. Kente gelen turistlere de mırra ikram ediyorum. Herkesin bu tadı bilmesini istiyorum" dedi. - MARDİN