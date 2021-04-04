Mardin Fosfatspor'da 9 maçtır prim alamayan futbolcular tepki gösterdi

3. Lig ekiplerinden Mardin Fosfatspor'da futbolcular, 2.5 aydan beri primlerin kendilerine ödenmediğini belirtti. Kulüp Başkanı Abdulkadir Üner'in yalnız bırakıldığını ifade eden futbolcular, il protokolü ve iş insanlarının kendilerine sahip çıkılmasını istedi.

Misli.com 3. Lig 2. Grupta 41 puanla 6. sırada bulunan Mardin Fosfatspor 9 maçtır yenilmeyerek play-off'lara ilerliyor. Ancak futbolcular 9 maçtır prim alamadıklarını ve maddi açıdan zor günler geçirdiklerini belirten ortak bir açıklama yaptı. Kırmızı-lacivertli futbolcular, Başkan Abdulkadir Üner'in maddi ve manevi olarak yalnız bırakıldığını kaydetti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Mardin halkı, 1 milyon nüfuslu bu güzide şehrimizde 8 yıllık profesyonel ligin hasretinden sonra bu sene takımımız profesyonel lige tekrar çıkmayı başarmıştır. Bu açıklamayı zorunlu hissettik. Şuan profesyonel liglerin en düşük bütçeli kurulan takımıyız. Şuan geldiğimiz noktada 9 maçtır yenilmezlik serisinde hiçbir şekilde prim almadan yolumuza devam ediyoruz ve akabinde play-off'a uzanan yolculuğumuz var. Bu güzide şehrin köklü ve tarihi kulübünde forma giymekten ve mücadele etmekten onur ve gurur duyuyoruz. 2. Lig yolunda mücadelemizin sonuna kadar özverili ve inançla devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu zorunlu süreçte Mardinli olmamasına rağmen başkanımız Abdulkadir Üner, maddi ve manevi hiçbir destek görmeden kendi imkanlarıyla Mardin'de biri profesyonel olmak üzer iki takıma sahip çıkmaya çalışmaktadır. İl protokolünden, değerli iş adamları, milletvekillerimizden ve Mardin halkından olabildiğince 2. Lig yolumuzda maddi ve manevi her türlü desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz. 23 futbolcu, 4 teknik ekip, personeller ve tek başına kalan başkanımız yalnız bırakılmıştır." - MARDİN