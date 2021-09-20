"Mardin Fotoğraf Maratonu 2021" Heyecanı Bu Hafta Başlıyor

"Mardin Fotoğraf Maratonu 2021" Heyecanı Bu Hafta BaşlıyorMardin'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliğini ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak "Mardin Fotoğraf Maratonu 2021" 23 Eylül Perşembe günü başlıyor. Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve DİKA'nın destekleriyle Mardin ve tüm ilçelerinin tanıtılmasına katkı sağlamak, şehrin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin ve turistik yönlerini ön plana çıkarmak, kent genelinde yaşayan vatandaşlarımızın fotoğraf sanatına ilgi duyması ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkı sağlamak, kent genelinde yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duyması, sanatsal faaliyetlere katılımlarının arttırılması ve fotoğraf sanatının gelişmesine önünü açmak, sanatsal etkinlik kapsamında fotoğraf sevenlerin buluşacağı "Mardin Fotoğraf Maratonu 2021" konulu Foto Maraton 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Yarışmaya hem profesyoneller hem amatör yarışmacılar katılabilecek olup, yarışma kapsamında dört gün boyunca Fotoğraf Maratonu da yer alacak. Mardin'de Dört Gün Foto Maraton DüzenlenecekYarışmada 23 - 26 Eylül 2021 tarihleri arasında Mardin ve ilçelerini kapsayan Foto Maraton 2021 düzenlenecek. Foto Maraton 2021' ye katılmak için Mardin'e gelen yarışmacılar 4 gün boyunca Mardin'i bütün yönleriyle fotoğraflayacaklar. Yarışmayla İlgili Tüm Detaylar İnternet Sitesinde"Fotoğraf Maratonu Mardin 2021" yarışmasına katılmak isteyen adaylar, yarışmanın bütün detaylarınainternet sitelerinden ulaşabileceklerdir. Yarışmada Dereceye Girenlere Çeşitli Ödüller VerilecekYarışmada Birincilik Ödülü: 12. 000 TL, İkincilik Ödülü: 10. 000 TL, Üçüncülük Ödülü: 8. 000 TL, Mardin Valiliği Özel Ödülü: 4. 000 TL, Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü: 4. 000 TL, DİKA Özel Ödülü 4. 000 TL, Aziz Sancar Özel Ödülü: 4. 000 TL, Adnan Avuka Özel Ödülü: 4. 000 TL, Suphi Hindiyerli Özel Ödülü: 4. 000 TL, Şeyhmus Erginoğlu Özel Ödülü: 4. 000 TL, Zekiye Midyat Özel Ödülü: 4. 000 TL, Sergileme Ödülü (60 Adet) : 400 TL, Satın Alma (Kurumun İsteği Kadar) : 400 TL ödül verilecek.