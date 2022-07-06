Mardin Galericiler Sitesi'nde çıkan yangında 2 tır, 1 kamyon yandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin Galericiler Sitesi'nde çıkan yangında 2 tır, 1 kamyon yandı, 3 kişi yaralandı

06.07.2022 15:42

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesi'nde 2 tır ile 1 kamyon yandı, 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesi'nde 2 tır ile 1 kamyon yandı, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 15.00 sıralarında Kızıltepe- Nusaybin yolu üzerinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesi'nde tır almak isteyen iki kişi park halindeki tırı çalıştıracağı sırada aniden yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdan yükselen alevler bir tır ve bir kamyona sıçradı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yaralı 3 kişi olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Yaralılar, H. Kılıç 3. derece yanık, C. Çevik 2. derece yanık, A. Çevik'te de 3. derece yanık olduğu tespit edildi ve hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

(Selman Güneş/İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mardin Galericiler Sitesi'nde çıkan yangında 2 tır, 1 kamyon yandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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