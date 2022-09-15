Mardin gündem haberi... Bakan Karaismailoğlu Mardin'de - Son Dakika
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Mardin gündem haberi... Bakan Karaismailoğlu Mardin'de

15.09.2022 12:19
Mardin gündem haberi... Bakan Karaismailoğlu Mardin'de

Mardin gündem haberi... ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi açılış ve programa katılmak için Mardin'e geldi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi açılış ve programa katılmak için Mardin'e geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, çeşitli açılış ve programlara katılmak, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Havalimanında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra valilik makamına geçti. Bakan Karaismailoğlu, burada şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.


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Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Mardin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin gündem haberi... Bakan Karaismailoğlu Mardin'de - Son Dakika
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