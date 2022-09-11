Mardin gündem haberi: Bakan Soylu Mardin'de 'İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Mardin gündem haberi: Bakan Soylu Mardin'de 'İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

11.09.2022 11:36
Mardin gündem haberi: Bakan Soylu Mardin'de 'İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Mardin haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır'ın 'İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır'ın 'İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır'ın 'İl Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere Mardin'e geldi. Bir otelin konferans salonunda yapılan toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile her iki ilin ilçe kaymakamları, emniyet müdürleri ve askeri erkanı katıldı. Basına kapalı toplantının ardından Bakan Soylu ile beraberindekiler Ömerli ve Dargeçit ilçelerine geçerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin gündem haberi: Bakan Soylu Mardin'de 'İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin gündem haberi: Bakan Soylu Mardin'de 'İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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