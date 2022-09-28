DERİK'TEKİ KAZADA ÖLENLER İÇİN MEVLİT PROGRAMI

Derik ilçesinde 20 Ağustos'ta 2 TIR'ın neden olduğu kazada yaşamını yitiren 20 kişi için Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından da mevlit programı düzenlendi. Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camii'nde düzenlenen programın ardından belediye hizmet binasında 3 bin kişiye yemek ikramı yapıldı.

Vali Demirtaş, kazayla ilgili olarak duydukları üzüntüyü tarif edecek kelime bulamadığını ifade ederek, Kazayı her anımsadığımızda boğazlarımız düğüm düğüm oluyor ve yüreklerimiz adeta yangın yerine döndü. Birbirimize sarılıp, birbirimizin omzunda ağladık. Binbir acıyla kederle, gözyaşıyla, babalarımızı, analarımızı, evlatlarımızı toprağa verdik. Cenazelerimizin üzerinden bazı kesimlerin kendilerine alan açmaya çalışması, çıkar hesaplarına girişmeleri ise asla tasvip edeceğimiz bir husus değildir? dedi. (DHA)