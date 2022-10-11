Mardin haber: Terör örgütü PYD/YPG'nin Nusaybin'e yaptığı saldırıda şehit olan 12 kişi anıldı - Son Dakika
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Mardin haber: Terör örgütü PYD/YPG'nin Nusaybin'e yaptığı saldırıda şehit olan 12 kişi anıldı

11.10.2022 16:59

Mardin gündem haberi | Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 3 yıl önce terör örgütü PYD/YPG'nin yaptığı havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma programı düzenlendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 3 yıl önce terör örgütü PYD/ YPG'nin yaptığı havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma programı düzenlendi.

Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından şehitler için dualar edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, programda, bu coğrafyada 40 yıldır huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik mücadelesi verdiklerini söyledi.

Bu coğrafyayı, kadim medeniyetlerine, kadim sahiplerine, mazlum insanlarına çok görenlerin bin yıldır huzura kastettiğini aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Son yıllarda bir taraftan DEAŞ bir taraftan YPG bir taraftan FETO ve PKK'yı hep aynı zihniyet besledi, büyüttü bizim içimize saldı. Bu coğrafyanın bütün gariban insanlarının kanını döktü. Bizi Afganistan, Irak, Suriye, Filistin, Libya, Mısır yapmak isteyenlere imanla, inançla direndik. Elbette çok ağır bedeller ödedik. Bu coğrafyayı vatan tutmak her zaman çok ağır bedeller ödemeyi çok ağır maliyetlere göğüs germeyi gerektirdi."

Hep birlikte derin acılar yaşadıklarını kaydeden Ersoy, "Binlerce kızımız, kadınımız, yüzlerce bebeğimiz acımasızca katledildi. Köy meydanında toplanıp insanlar kurşuna dizildi. Hepsi bu coğrafyanın insanlarıydı. Buna rağmen ne pahasına olursa olsun alnına silah dayandığında bile teslim olmayan mağlup olmayı asla düşünmeyen, vatanına, toprağına, birliğine, bütünlüğüne sahip çıkan bu coğrafyanın kahraman yiğitleriyle bu günlere geldik." ifadelerini kullandı.

Bütün şehitleri rahmetle andıklarını aktaran Ersoy, geçmişte olduğu gibi birlik ve berberliğe sahip çıkarak, cana, vatana, birliğe kast edenlere fırsat vermeyeceklerini dile getirdi.

Terör örgütünün insanları artık kandıramadığını ifade eden Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evlatlarımızı kandıramıyorlar artık. Analarımız evlatlarının kara haberini ne zaman alacağım korkusunu yaşamıyor, yaşamayacaklar. Yaylalarımız, ovalarımız bugün Türkiye'de kullanıma kapalı hiçbir coğrafyamız kalmadı, gidemediğimiz hiçbir yerimiz yok, hakimiyet sağlamadığınız hiçbir noktamız yok. Devletimiz bu gücü, bu hakimiyeti sağladı. Hep birlikte yürüyerek bu birlikteliğimizi, gücümüzü daha da tahkim ederek yolumuza devam edeceğiz."

Saldırıda terör kurbanı olan Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir ise o acı günü hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirdi.

Bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür eden Demir, "Annemin yüreğine sızı bırakanlara, kız kardeşimin hayallerini yetim bırakanlara, gömleğime babamın kanını damlatanlara inat dünya kız çocuklarının olduğu bugün boynumuzu bükük bırakanlara inat, yaramıza yarenlik edenlere selam olsun." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Nusaybin, YPG, Güncel, Son Dakika

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