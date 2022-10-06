Mardin gündem: Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Mardin gündem: Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi

06.10.2022 13:58
Mardin gündem: Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi

Mardin bölgesinden gelen habere göre Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, kırsal mahallelerin muhtarlarıyla görüştü.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, kırsal mahallelerin muhtarlarıyla görüştü.

Kızıltepe Muhtarlar Derneğinde düzenlenen toplantıya, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin, kaymakamlık ve belediye çalışanları, 54 kırsal mahallenin muhtarı katıldı.

Cıdıroğlu, Kızıltepe'nin büyük bir ilçe olduğunu belirterek, vatandaşa en iyi hizmetin götürülmesi, problem ve aksaklıkların en kısa sürede çözüme kavuşması için imkanlar dahilinde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Amaçlarının halka hizmet olduğunu dile getirerek, bunun için de vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Cıdıroğlu, "Hane ve esnaf ziyareti yapmaya devam edeceğiz. Haftada bir gün yetiştirebildiğimiz ölçüde kırsal mahalle ziyareti yaparak halkla bir araya gelip, talep ve önerilerini dinleyeceğiz. Kırsal mahallelere baktığımızda kilitli parke taşı, asfalt yol yapımı, çöp konteyneri, taziye evi ve mezarlık yapımı, su ve kanalizasyonla ilgili talepler öncelikli. İmkanlarımız dahilinde bu ihtiyaçları karşılamaya çalışacağız." dedi.

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Kaynak: AA

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