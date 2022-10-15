Mardin gündem: Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin gündem: Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu muhtarlarla bir araya geldi

15.10.2022 11:22
Mardin gündem: Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu muhtarlarla bir araya geldi

Mardin haber: Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, kırsal mahalle muhtarlarıyla görüştü.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, kırsal mahalle muhtarlarıyla görüştü.

Kızıltepe Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, 108 kırsal mahalle muhtarıyla bir araya gelen Cıdıroğlu, muhtarların mahallelerindeki eksiklik, talep ve isteklerini dinledi.

Cıdıroğlu, burada yaptığı konuşmada, muhtarların görev yaptıkları yerlerde kendilerinin temsilcileri olduğunu söyledi.

Merkez ve kırsal mahalle ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Cıdıroğlu, ziyaretler kapsamında her şeyi yerinde görüp eksiklikleri tespit ettiğini kaydetti.

Kırsal mahallelerde çoğunlukla çöp konteyneri ve parke taşı talebi olduğunu, bazı mahallelerde ise kanalizasyon sorunu olduğunu ifade eden Cıdıroğlu, şöyle dedi:

"İmkanlarımız dahilinde bu ihtiyaçları karşılamaya çalışacağız. Özellikle 2023 yılında köylerde parke taşı yapımına başlayacağız. Özellikle kış mevsimiyle beraber çamur olan köy yollarına öncelik vereceğiz. Amacımız halka hizmet etmek. Özellikle ihtiyaçların tespiti için muhtarlarımızın halkla ilişkisi önem arz ediyor."

YORUMLAR
500
Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor Son dakika haberi | BAHÇELİEVLER'DE HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 5 YARALI Son dakika haberi | BAHÇELİEVLER'DE HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 5 YARALI
Kaynak: AA

Konferans, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin gündem: Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:04 55 yıldır aktif olarak futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere
17:02 Bartın'da yaşanan maden ocağı patlamasında ölen madencinin ablası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı?
16:45 Lukaşenko'nun "Ukrayna bize saldıracak" sözleri sonrası Rus kuvvetleri Belarus'a ulaştı
16:33 Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar
16:09 Facianın yaşandığı madene giden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız
15:48 Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak
15:42 Antalya'da motosikleti çalındıktan sonra bunalıma giren vatandaş intihara teşebbüs etti
15:40 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden Billur Kalkavan'a veda...
15:34 Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü
15:20 FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 17:34:48. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin gündem: Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement