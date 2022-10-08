Mardin haberi | Mardin'de "Akademi-Medrese Buluşmaları Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar" çalıştayı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin haberi | Mardin'de "Akademi-Medrese Buluşmaları Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar" çalıştayı başladı

08.10.2022 13:48

Mardin haberleri: Mardin'de "Akademi-Medrese Buluşmaları Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar" çalıştayı başladı.

Mardin'de "Akademi-Medrese Buluşmaları Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar" çalıştayı başladı.

Vali Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi, Kadim Akademi, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Cihannüma Derneği iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştayın açılışında, anlamlı ve önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Milletlerin tarihinde o milletlerin kaderini etkileyen önemli dönüm noktaları bulunduğunu kaydeden Demirtaş, "Milletimizin yönünü ve istikametini etkileyen en önemli hadiselerden biri ve belki de en önemlisi İslam'la müşerref olmasıdır. Bu durum öylesine mühim ve ehemmiyetlidir ki ilk andan bugüne, bu milletin her bir ferdinin kimliğini ve kişiliğini belirlemektedir." dedi.

Medrese ve akademinin birbirine rakip değil, paydaş olduğu kanaatinin artık tüm kesimlerce kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Demirtaş şöyle devam etti:

"Kim ki bunların rakip olduğu iddiasıyla ortaya çıkıyorsa biliniz ki o, ne bu dinin ne de bu güzide milletin yanında duran biri değildir. Unutmayınız Müslüman akıllı, ufku ve idraki geniş, dünyayı iyi okuyan kişidir. O sebeple yüce dinimiz İslam'ı kendi şahsi emelleri için kullanmaya kalkışanlara karşı da uyanık olmak durumundayız. Milletimiz bunun en son ve acı örneğini FETÖ terör örgütüyle ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle en ağır bir biçimde yaşadı. Hamdolsun ki kırk yıl devletimize ve milletimize sirayet eden sinsi yapı Rabb'imizin yardımı ve milletimizin cesaretiyle en ağır cevabı aldı. İşte benzer durumları bir daha tecrübe etmemek için dinimizin ehil kişi ve kurumlar aracılığıyla insanımıza en güzel şekliyle anlatılması, öğretilmesi büyük önem taşıyor. Medreseye de akademiye de bu hususta büyük görev düşüyor."

Medrese ve akademinin el ele vererek bu görevi layıkıyla yerine getireceğine ve dini menfaatlerine alet edenlerin kurduğu oyunları bozacağına inandığını aktaran Demirtaş, bu iş birliği sayesinde milletin yeniden şanlı tarihindeki başarılara yenilerini ekleyeceğini, kıyamete dek bu topraklarda birlik beraberlik içerisinde var olmaya devam edeceğini vurguladı.

Programda çalıştay düzenleme kurulu adına Doç. Dr. Fikret Özçelik, Kadim Akademi Başkanı Doç. Dr. Ziya Polat, UMAD Başkanı Abdülvahab Ekinci, MEDAV Başkanı Tayyip Elçi, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz da konuştu.

Daha sonra Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar konferans verdi.

Çalıştay 2 gün sürecek.

YORUMLAR
500
Ruhsat verildi! Gaziantep ve Mardin'de petrol aranacak Ruhsat verildi! Gaziantep ve Mardin'de petrol aranacak Mardin 3. sayfa haberi | Mardin'de iki ailenin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1'i ağır, 4 yaralı Mardin 3. sayfa haberi | Mardin'de iki ailenin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1'i ağır, 4 yaralı Son dakika haber! Kimlik alamayan şehit annesinin kimliği ayağına gitti Son dakika haber! Kimlik alamayan şehit annesinin kimliği ayağına gitti
Kaynak: AA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin haberi | Mardin'de 'Akademi-Medrese Buluşmaları Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar' çalıştayı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 19:35:48. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin haberi | Mardin'de "Akademi-Medrese Buluşmaları Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar" çalıştayı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement