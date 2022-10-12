Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi.

Vali Mahmut Demirtaş, Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında, bağımlılıkla savaşın en önemli başlığını uyuşturucu ile mücadelenin oluşturduğunu söyledi.

Mardin'de uyuşturucu kullanımının diğer illere göre az olduğunu ancak bunun tamamen bitmesi için herkesin çok duyarlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, sadece güvenlik güçlerinin değil ailelerin de buna dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Uyuşturucunun kökünü kazınmasında kararlı olduklarını, uyuşturucu kullanılan metruk bina bırakmamayı hedeflediklerini dile getiren Demirtaş, "Göreve geldiğimiz günden beri metruk binalarla ilgili bir çalışmamız var. Yarısını yıktık, inşallah yakın zamanda tamamını yıkmayı düşünüyoruz." dedi.

Demirtaş, uyuşturucunun terörle bağlantısına dikkati çekti.

"Hep birlikte el ele vereceğiz, bunun kökünü kazıyana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu konuda çok duyarlı ve sahada olmamız lazım. Bu işin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Bugün dünyada terör örgütlerinin gelir kaynaklarının en önemlisi uyuşturucudan elde ettikleri gelir. Kullanılan uyuşturucun terör örgütüne gittiğinin bilinmesi lazım." ifadelerini kullanan Demirtaş, uyuşturucu ile mücadelenin süreceğini kaydetti.

Demirtaş, madde ve uyuşturucu bağımlılığının ilk ve öncelikli mücadele alanları olduğunu dile getirerek, sigara, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığının da üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğine dikkati çekti.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise sadece uyuşturucu madde, alkol ve tütün bağımlılığı ile ilgili değil, kumar ve teknolojik bağımlılıkla ilgili de çalışmalar yapıldığını belirtti.

Yavuz, terörle mücadele edildiği gibi bağımlılıkla da aynı hassasiyetle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından bağımlılıkla mücadele konusunda sunum gerçekleştirildi.