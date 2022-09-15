Mardin haber: Bakan Karaismailoğlu Mardin'de (3) - Son Dakika
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Mardin haber: Bakan Karaismailoğlu Mardin'de (3)

15.09.2022 19:12
Mardin haber: Bakan Karaismailoğlu Mardin'de (3)

Mardin habere göre 20 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 26 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADAKİLERİN AİLELERİNİ ZİYARET ETTİSabah saatlerinde bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak için Mardin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 20 kişinin ailelerini ve...

20 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 26 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADAKİLERİN AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Sabah saatlerinde bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak için Mardin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 20 kişinin ailelerini ve kazadan yaralı olarak kurtulan 26 kişinin ailesini ziyaret etti. Karaismailoğlu'na Mardin Valisi ve Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin AK Parti Milletvekili Cengiz Demirkaya, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Evren Çakır eşlik etti. Trafik kazasında yaşamını yitiren, İbrahim Halil Has'ın evine giden Bakan Karaismailoğlu, Ahmet Has'a başsağlığında bulundu. Burada konuşan Ahmet Has, "Derik'teki feci kazada babamı kaybettim, Ulaştırma Bakanı geldi. Kendisi bu çevre yolu projesini hızlandıracağını ve onun için burada olduğunu söyledi. Taziye dileklerini diledi, kendisine teşekkür ediyorum. Yıllardır aynı noktada uzun yıllara dayalı bir durum var. Son feci ve katliam gibi kazayla biraz hızlandırdılar diye düşünüyorum. Projeyi gerçekleştireceğine inanıyorum" dedi.Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, yaralı olarak kurtulanlar ile yaşamını yitirenlerin yakınlarını ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),


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Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Hisarcık, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin haber: Bakan Karaismailoğlu Mardin'de (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin haber: Bakan Karaismailoğlu Mardin'de (3) - Son Dakika
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