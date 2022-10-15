Mardin haber... Kızıltepe Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin haber... Kızıltepe Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti

15.10.2022 11:24
Mardin haber... Kızıltepe Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti

Mardin habere göre Kızıltepe Belediyesi temizlik işlerinde kullanılmak üzere filosuna 24 araç daha ekledi.

Kızıltepe Belediyesi temizlik işlerinde kullanılmak üzere filosuna 24 araç daha ekledi.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede temizliğin daha sağlıklı ve düzenli yapılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda 27 olan temizlik araç filosunu 24 araç daha ekleyerek 51'e çıkardı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, temiz bir Kızıltepe için temizlik çalışmalarının düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Amaçlarının yaşanılan yerin daha sağlıklı ve temiz olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Cıdıroğlu, şöyle dedi:

"Bu amaçla araç filomuza 24 yeni araç ekleyerek toplamda 51 araçla temizlik çalışmalarını yürütmeye devam edeceğiz. Ekiplerimiz günlük rutin temizlik çalışmalarını yapmaya hız kesmeden devam edecektir. Her şey temiz ve yaşanılabilir bir Kızıltepe için."

YORUMLAR
500
Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı Malatya haberleri... Malatya'da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı Malatya haberleri... Malatya'da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı
Kaynak: AA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin haber... Kızıltepe Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:33 Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar
16:09 Facianın yaşandığı madene giden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız
15:48 Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak
15:40 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden Billur Kalkavan'a veda...
15:40 Türkiye maden şehitlerini uğurluyor! Cenazelerden yürek yakan görüntüler...
15:34 Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü
15:20 FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi
15:10 Maden faciasında şehit olan Aziz Köse'nin 15 gün önce baba olduğu öğrenildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı
14:36 İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nde at üstünde yolculuk! İlginç anlar kameralarda...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 16:49:25. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin haber... Kızıltepe Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement