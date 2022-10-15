Kaza, Mardin'in Midyat ilçesi ile Şırnak 'ın İdil ilçesi karayolunda meydana geldi. A.A. idaresindeki 72 AAZ 078 plakalı tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, uzun uğraşlar sonucu çıkartılıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Midyat Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Midyat, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin haber: Mardin'de akaryakıt yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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