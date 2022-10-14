Mardin haber: Mardin'de durdurulan araçtan 23 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Mardin haber: Mardin'de durdurulan araçtan 23 kilogram uyuşturucu çıktı

14.10.2022 00:57
Mardin haber: Mardin'de durdurulan araçtan 23 kilogram uyuşturucu çıktı

Mardin bölgesinden gelen habere göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 17 kilo 570 gram eroin ve 5 kilo 470 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 17 kilo 570 gram eroin ve 5 kilo 470 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kızıltepe ilçe girişinde durdurulan bir araçta, narkotik dedektör köpeği "Hera" ile yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış halde 17 kilo 570 gram eroin maddesi ve 5 kilo 470 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin haber: Mardin'de durdurulan araçtan 23 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin haber: Mardin'de durdurulan araçtan 23 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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