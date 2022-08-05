Belediye Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalarla ilgili inceleme yapan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mardin haber... Nusaybin'de yol düzenleme çalışmalarına başlandı - Son Dakika

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