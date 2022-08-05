Mardin haber... Nusaybin'de yol düzenleme çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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Mardin haber... Nusaybin'de yol düzenleme çalışmalarına başlandı

05.08.2022 15:47
Mardin haber... Nusaybin'de yol düzenleme çalışmalarına başlandı

Mardin haberler: Mardin'in Nusaybin ilçesinde kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmaları başladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmaları başladı.

Nusaybin Belediyesi tarafından Dicle ve Yenişehir mahallelerinde yol düzenleme çalışmalarına başlandı.

Ekipler, Dicle Mahallesi Mısra Sokak'ta parke taşı, Yenişehir Mahallesi Gündem Sokak'ta ise kaldırım çalışması yürütüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalarla ilgili inceleme yapan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay'dan bilgi aldı.

Çalışanlarla parke taşı döşeyen Kayabaşı, ilçede bir yılda yol sorununu bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Yenişehir, Nusaybin, Mardin, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin haber... Nusaybin'de yol düzenleme çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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