Mardin haberi | AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Mahallesindeki muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Mardin İl binasında düzenlenen toplantıda konuşan Kılıç, muhtarların vatandaş ve kurumlar arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Vatandaşın sıkıntılarını dile getiren muhtarların her isteğini yerine getirme arzu su içerisinde hareket ederek hizmetleri sürdürdüklerini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Su, alt yapı ve yol gibi hizmetleri öncelikli konular olarak ele almamız muhtarlarımız tarafından memnuniyetle karşılandı. Teşekkürlerinin hakkını vermenin kıvancı içerisindeyiz. Sorunları çözme gayretimizi asla aksatmayacağız. Muhtarlarımıza gayretli çalışmalarından dolayı bizler de yürekten teşekkür ediyoruz."