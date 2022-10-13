Mardin haberleri: Mardin'de 18 kilo eroin ile 6 kilo metamfetamin ele geçirildi; 4 tutuklama - Son Dakika
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Mardin haberleri: Mardin'de 18 kilo eroin ile 6 kilo metamfetamin ele geçirildi; 4 tutuklama

13.10.2022 18:56
Mardin haberleri: Mardin'de 18 kilo eroin ile 6 kilo metamfetamin ele geçirildi; 4 tutuklama

Mardin haber: MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Hera' ile yapılan aramada 17 kilo 570 gram eroin ile 5 kilo 470 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Hera' ile yapılan aramada 17 kilo 570 gram eroin ile 5 kilo 470 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kızıltepe girişinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeği 'Hera' ile yaptığı aramada gizli bölmelere yerleştirilmiş 17 kilo 570 gram eroin ile 5 kilo 470 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan 4 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Kızıltepe, Narkotik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin haberleri: Mardin'de 18 kilo eroin ile 6 kilo metamfetamin ele geçirildi; 4 tutuklama - Son Dakika
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