Mardin haberi: Mardin'de toprak koruma kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mardin haberi: Mardin'de toprak koruma kurulu toplantısı gerçekleştirildi

20.10.2022 16:30
Mardin haberi: Mardin'de toprak koruma kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Mardin haber... Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında toprak koruma kurulu toplantısı yapıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında toprak koruma kurulu toplantısı yapıldı.

Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik yapılan inceleme, değerlendirme ve izleme faaliyetleri, ortaya çıkan olumsuzluklar ve ilgili sorunları giderici önlemlere ilişkin konuların ele alındığı Toprak Koruma Kurulu toplantısı Valilik Dara toplantı salonunda düzenlendi.

Vali Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, Defterdar Müslüm Eser, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hakan Şimşek ile kurul üyesi diğer kurumların temsilcileri katıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumla başlayan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Vali Demirtaş, alınan kararların hayırlı olmasını temennisinde bulanarak, tarım kenti olan Mardin'in sahip olduğu arazilerinin korunması ve geliştirilmesi, bu arazilerin amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesinin gelecek için çok önemli olduğunu bildirdi.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin haberi: Mardin'de toprak koruma kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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