Mardin haberi! Midyat'ta Cumhuriyet Bayramı Açık Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Mardin haberi! Midyat'ta Cumhuriyet Bayramı Açık Satranç Turnuvası sona erdi

10.10.2022 15:16
Mardin haberi! Midyat'ta Cumhuriyet Bayramı Açık Satranç Turnuvası sona erdi

Mardin gündem haberi | Midyat'ta düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Açık Satranç Turnuvası sona erdi.

Midyat'ta düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Açık Satranç Turnuvası sona erdi.

Midyat Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen turnuvaya 17 ilden, 7'si milli, 2'si görme engelli 162 sporcu katıldı.

Turnuvanın gerçekleştirildiği Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Midyat Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Cengiz Yalçın katıldı.

Törende, dereceye giren sporculara madalya, kupa ve ödülleri verildi.

Midyat Belediye Başkan Vekili Özmen, satranç gibi özel bir spor branşının yaygınlaşması için belediye olarak ellerinden gelen desteği sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Özmen, turnuvanın gerçekleştirilmesi ve başarıya tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Yalçın da Midyat Belediyesinin satranca bakış açısının kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, satrancın Mardin'e yakışan bir spor olduğunu ifade etti.

Görme engelli sporcu Mehmet Üçpınar da Midyat'ın satrançta ön planda olması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ederek, bütün sporcuları tebrik etti.

Spora yapılan yatırımın karşılıksız kalmayacağına inandıklarını dile getiren Üçpınar, "Teknoloji yerine inadına satranç diyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Mardin, Midyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin haberi! Midyat'ta Cumhuriyet Bayramı Açık Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin haberi! Midyat'ta Cumhuriyet Bayramı Açık Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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