Mardin haberleri | Bakan Karaismailoğlu Mardin'de (2)

Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, partisinin 'Genişletilmiş İl Toplantısı'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , kara yollarında 20 yılda önemli aşamalar kaydettiklerini belirtti. 28 bin 750 kilometrelik bölünmüş yol halinde hizmet verdiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Mardin, AKM, Güncel, Son Dakika

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