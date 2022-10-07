Mardin haberleri: Mardin'de 8 aydır aranan cinayet zanlısı saklandığı adreste yakalandı - Son Dakika
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Mardin haberleri: Mardin'de 8 aydır aranan cinayet zanlısı saklandığı adreste yakalandı

07.10.2022 10:58
Mardin haberleri: Mardin'de 8 aydır aranan cinayet zanlısı saklandığı adreste yakalandı

Mardin haberler: Mardin'in Artuklu ilçesinde 8 aydır aranan cinayet zanlısı, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 8 aydır aranan cinayet zanlısı, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde geçtiğimiz şubat ayında işlenen cinayetin firari şüphelilerinden M.A., Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yaptığı operasyonla saklandığı evde yakalandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda tutuklanan şahıs, Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Artuklu, Kabala, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin haberleri: Mardin'de 8 aydır aranan cinayet zanlısı saklandığı adreste yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin haberleri: Mardin'de 8 aydır aranan cinayet zanlısı saklandığı adreste yakalandı - Son Dakika
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