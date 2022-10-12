Mardin haberleri: Mardin'de yolun karşısına geçerken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin haberleri: Mardin'de yolun karşısına geçerken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

12.10.2022 09:19
Mardin haberleri: Mardin'de yolun karşısına geçerken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mardin haberlerine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde ilçe merkezinde Vatan Caddesi üzerinde karşıya geçmek isteyen Peyruza Solhan'a sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 33 BUK 15 plakalı tır çaptı. Kazada Solhan, çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Solhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Kızıltepe, Solhan, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin haberleri: Mardin'de yolun karşısına geçerken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin haberleri: Mardin'de yolun karşısına geçerken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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